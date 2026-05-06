Тело массой находится на высоте над поверхностью Земли. Сила гравитационного взаимодействия тела с Землей равна – НЕВЕРНО – ВЕРНО

Описано гравитационное взаимодействие между телом и Землей, оно описывается законом всемирного тяготения:

Сила притяжения двух масс и равна: .

Здесь – гравитационная постоянная, а – расстояние между двумя материальными точками, если к телам можно применить модель материальной точки. В нашей задаче Землю нельзя считать материальной точкой, ее радиус, равный 6400 км, превышает расстояние от тела до поверхности Земли. В таком случае – это расстояние между центрами взаимодействующих тел.

Из рисунка хорошо видно, что это расстояние равно , тогда сила взаимодействия равна:

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