Невесомость – это состояние тела, в котором… …на него не действует сила тяжести – НЕВЕРНО …тело не действует на опору. Отсутствие силы тяжести не является необходимым условием невесомости – ВЕРНО

Невесомость – это состояние, в котором вес тела равен нулю, то есть тело не действует на опору или подвес.

Вспомним из урока, как мы определяли вес тела, которое вместе с опорой движется с ускорением, направленным вниз к центру Земли: .

Вес в том случае, когда или . То есть невесомость наблюдается тогда, когда тело движется с ускорением, которое по модулю и по направлению совпадает с ускорением свободного падения.

Вес также равен нулю, когда , то есть когда сила тяжести не действует, но у гравитационного поля нет четкой границы, за пределами которой поле равно нулю. Оно убывает с расстоянием, но не обращается в ноль.