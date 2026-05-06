Для движения спутника на земной орбите спутник должен иметь двигатель, который будет заставлять его перемещаться по орбите – НЕВЕРНО Спутник летает на земной орбите без помощи двигателей – ВЕРНО

Рассмотрим движение спутника по орбите. Спутник движется равномерно по окружности. При равномерном движении по окружности модуль скорости не изменяется, поэтому отсутствует ускорение, направленное вдоль вектора скорости, как и силы, действующие в данном направлении. В этом направлении могла бы действовать сила сопротивления воздуха, но искусственные спутники обычно находятся на такой высоте над поверхностью Земли, где воздух разреженный и трением можно пренебречь. Направление скорости спутника меняется постоянно, значит, спутник движется с центростремительным ускорением.

По второму закону Ньютона, центростремительное ускорение вызывается силой, направленной к центру орбиты, то есть к центру Земли. Эта сила – это сила гравитационного притяжения Земли и спутника, ее достаточно для того, чтобы удержать спутник на определенной высоте, движущийся с определенной скоростью, поэтому в двигателях надобности нет.