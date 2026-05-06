Повторение курса физики
01. Повторение. Решение ЕГЭ по физике за 2014 г. и КИМа за 2015 г.
1 ч 46 мин
02. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Элементы теории относительности. Квантовая физика.”
1 ч 12 мин
03. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Колебания и волны. Оптика.”
1 ч 20 мин
04. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Магнетизм”
49 мин
05. Промежуточный срез №7. Повторение
1 ч 5 мин
06. Строение ядра атома. Ядерные реакции (основной урок)
1 ч 29 мин
07. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Электростатика. Законы постоянного тока”
1 ч 21 мин
08. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Термодинамика”
1 ч 7 мин
09. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Молекулярно-кинетическая теория”
48 мин
10. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме "Механика. Часть II"
1 ч 1 мин
11. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме "Механика. Часть I"
41 мин
12. Строение атома (основной урок)
1 ч 0 мин
13. Основы квантовой теории. Фотоэффект (основной урок)
1 ч 1 мин
14. Элементы теории относительности (основной урок)
58 мин
15. Промежуточный срез №6. Повторение (основной урок)
55 мин
16. Волновая оптика (основной урок)
50 мин
17. Линзы (основной урок)
47 мин
18. Геометрическая оптика. Распространение света (основной урок)
53 мин
19. Механические колебания (основной урок)
1 ч 0 мин
20. Переменный ток. Электромагнитные волны (основной урок)
1 ч 2 мин
21. Электромагнитные колебания. Графики колебаний в колебательном контуре (основной урок)
1 ч 8 мин
22. Механические волны (основной урок)
48 мин
23. Маятники (основной урок)
59 мин
24. Промежуточный срез №5. Повторение (основной урок)
53 мин
25. Электромагнитная индукция (основной урок)
1 ч 12 мин
26. Введение в магнетизм (основной урок)
1 ч 11 мин
27. Решение задач по теме "Законы постоянного тока" (основной урок)
52 мин
28. Электрический ток в вакууме. Электрический ток в полупроводниках. Вакуумный и полупроводниковый диод (основной урок)
1 ч 20 мин
29. Электрический ток в различных средах (основной урок)
54 мин
30. Закон Ома для полной цепи. Работа тока (основной урок)
55 мин
31. Расчет электрических цепей (основной урок)
57 мин
32. Постоянный электрический ток. Закон Ома для участка цепи (основной урок)
55 мин
33. Диэлектрики. Конденсаторы. Однородное электрическое поле (основной урок)
49 мин
34. Промежуточный срез №4 (основной урок)
50 мин
35. Работа электрического поля. Потенциал и напряжение (основной урок)
1 ч 4 мин
36. Влажность (основной урок)
1 ч 7 мин
37. Тепловой баланс (основной урок)
1 ч 7 мин
38. Расчет количества теплоты в различных случаях. Агрегатные состояния вещества (основной урок)
1 ч 6 мин
39. КПД тепловой машины. Графики процессов в термодинамике (основной урок)
1 ч 13 мин
40. Основы термодинамики. Законы термодинамики (основной урок)
1 ч 6 мин
41. Уравнение состояния идеального газа (основной урок)
59 мин
42. Введение в молекулярно-кинетическую теорию. Основное уравнение МКТ (основной урок)
1 ч 10 мин
43. Промежуточный срез №3. Повторение (основной урок)
41 мин
44. Решение задач по теме “Законы сохранения” (основной урок)
36 мин
45. Закон сохранения энергии (основной урок)
1 ч 7 мин
46. Работа. Мощность. КПД (основной урок)
53 мин
47. Основы электростатики (основной урок)
48 мин
48. Импульс. Закон сохранения импульса (основной урок)
52 мин
49. Сила Архимеда. Элементы механики жидкостей и газов (основной урок)
32 мин
50. Элементы статики. Простые механизмы (основной урок)
1 ч 3 мин
51. Промежуточный срез № 2. Повторение (основной урок)
37 мин
52. Алгоритм решения задач по динамике (основной урок)
42 мин
53. Силы трения. Наклонная плоскость (основной урок)
54 мин
54. Силы упругости (основной урок)
46 мин
55. Закон всемирного тяготения (основной урок)
45 мин
56. Основы динамики. Законы Ньютона (основной урок)
1 ч 3 мин
57. Повторение. Промежуточный срез № 1 (основной урок)
32 мин
58. Криволинейное движение. Движение по окружности (основной урок)
52 мин
59. Равноускоренное движение. Свободное падение (основной урок)
1 ч 15 мин
60. Введение. Основы кинематики. Равномерное прямолинейное движение (основной урок)
1 ч 3 мин
Поле – вид материи, является носителем определенного типа взаимодействия и передается от тела к телу с конечной скоростью.
Закон всемирного тяготения: массы притягиваются, при этом сила притяжения пропорциональна величине каждой из масс и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними.
Сила притяжения двух масс и равна: , где – константа, гравитационная постоянная.
– расстояние между ними.
Пример: каким образом изменится сила гравитационного взаимодействия двух тел, если массу первого увеличить в 4 раза, а расстояние между ними уменьшить в три раза?
Согласно закону всемирного тяготения:
Таким образом, сила взаимодействия двух тел увеличится в 36 раз.
Ускорение свободного падения – ускорение, которое сообщает телу сила притяжения в отсутствии других сил. Это векторная физическая величина, направленная вертикально вниз и модуль которой возле поверхности Земли примерно равен .
– масса Земли; - радиус Земли.
Пример: на какой высоте над поверхностью Земли ускорение свободного падения втрое меньше, чем на ее поверхности?
Из закона всемирного тяготения значение ускорения свободного падения на поверхности Земли:
.
А на некоторой высоте: .
Тогда .
Космическая скорость – это минимальная скорость, при которой какое-либо тело в свободном движении с поверхности небесного тела сможет:
стать спутником небесного тела (первая космическая скорость);
преодолеть гравитационное притяжение небесного тела и уйти в бесконечность (вторая космическая скорость);
покинуть звездную систему, преодолев притяжение звезды (третья космическая скорость);
покинуть галактику (четвертая космическая скорость).
Пример: какую скорость необходимо развить ракете, чтобы стать искусственным спутником Венеры? Заметьте, что ускорение свободного падения Венеры равно , ее радиус 6000 км, а масса – .
Для того чтобы стать искусственным спутником планеты, ракете необходимо достигнуть первой космической скорости.
Сила нормальной реакции опоры – сила, с которой опора или подвес действуют на тело, перпендикулярная поверхности опоры.
Вес тела – сила, с которой тело вследствие притяжения к Земле действует на горизонтальную опору или подвес, что удерживает его от свободного падения. Если тело с опорой движутся с ускорением, вес равен: .
Знак зависит от направления ускорения: плюс, если ускорение направлено вверх, и минус, если направлено вниз.
Пример: на столе лежит камень массой 100 г. Чему равна сила реакции опоры и вес тела?
Сила реакции опоры равна силе, действующей на это тело со стороны опоры, то есть силе тяжести и весу тела: .
Невесомость – состояние, при котором тело не действует на опору или подвес. Его вес равен нулю. Невесомость наблюдается, когда тело с опорой движутся с ускорением свободного падения под действием силы всемирного тяготения.
Примеры: невесомость возникает в космических кораблях, когда они двигаются с выключенными двигателями. Также состояние невесомости можно ощутить в начальный момент свободного падения тела в атмосфере, когда сопротивление воздуха ещё невелико. Или в оборвавшемся лифте. На Земле, в экспериментальных целях, создают кратковременное состояние невесомости (до 40 с) при полётах самолёта по параболической (а на самом деле баллистической) траектории.
Ссылки на ресурсы Интернетурока:
http://interneturok.ru/ru/school/physics/7-klass/vzaimodejstvie-tel/ves-tela?seconds=0&chapter_id=102
http://interneturok.ru/ru/school/physics/9-klass/zakony-vzaimodejstviya-i-dvizheniya-tel/svobodnoe-padenie-tel?seconds=0&chapter_id=108
http://interneturok.ru/ru/school/physics/9-klass/zakony-vzaimodejstviya-i-dvizheniya-tel/zakony-vsemirnogo-tyagoteniya?seconds=0&chapter_id=108
http://interneturok.ru/ru/school/physics/9-klass/zakony-vzaimodejstviya-i-dvizheniya-tel/uskorenie-svobodnogo-padeniya-na-zemle-i-drugih-nebesnyh-telah?seconds=0&chapter_id=108
http://interneturok.ru/ru/school/physics/9-klass/zakony-vzaimodejstviya-i-dvizheniya-tel/iskusstvennye-sputniki-zemli?seconds=0&chapter_id=108
http://interneturok.ru/ru/school/physics/10-klass/bzakony-mehaniki-nyutonab/sila-tyazhesti-uskorenie-svobodnogo-padeniya?seconds=0&chapter_id=114
http://interneturok.ru/ru/school/physics/10-klass/bsily-v-mehanikeb/gravitatsionnoe-vzaimodeystvie-zakon-vsemirnogo-tyagoteniya?seconds=0&chapter_id=115
http://interneturok.ru/ru/school/physics/10-klass/bsily-v-mehanikeb/zakon-vsemirnogo-tyagoteniya?seconds=0&chapter_id=115
http://interneturok.ru/ru/school/physics/10-klass/bsily-v-mehanikeb/ves-tela-nevesomost?seconds=0&chapter_id=115
Ссылки на сторонние ресурсы:
http://www.physics.ru/courses/op25part1/content/chapter1/section/paragraph11/theory.html#.Vequp2Jua30
http://космические.рф/konspekt-i-prezentatsija-po-fizike-pervaja-kosmicheskaja-skorost-iskusstvennye-sputniki-zemli
http://www.physics.ru/courses/op25part2/content/chapter1/section/paragraph1/theory.html