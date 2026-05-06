Конспект

Поле – вид материи, является носителем определенного типа взаимодействия и передается от тела к телу с конечной скоростью. Закон всемирного тяготения: массы притягиваются, при этом сила притяжения пропорциональна величине каждой из масс и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними.

Сила притяжения двух масс и равна: , где – константа, гравитационная постоянная.

– расстояние между ними.

Пример: каким образом изменится сила гравитационного взаимодействия двух тел, если массу первого увеличить в 4 раза, а расстояние между ними уменьшить в три раза?

Согласно закону всемирного тяготения:

Таким образом, сила взаимодействия двух тел увеличится в 36 раз.

Ускорение свободного падения – ускорение, которое сообщает телу сила притяжения в отсутствии других сил. Это векторная физическая величина, направленная вертикально вниз и модуль которой возле поверхности Земли примерно равен .

– масса Земли; - радиус Земли.

Пример: на какой высоте над поверхностью Земли ускорение свободного падения втрое меньше, чем на ее поверхности?

Из закона всемирного тяготения значение ускорения свободного падения на поверхности Земли:

.

А на некоторой высоте: .

Тогда .

Космическая скорость – это минимальная скорость, при которой какое-либо тело в свободном движении с поверхности небесного тела сможет:

стать спутником небесного тела (первая космическая скорость);

преодолеть гравитационное притяжение небесного тела и уйти в бесконечность (вторая космическая скорость);

покинуть звездную систему, преодолев притяжение звезды (третья космическая скорость);

покинуть галактику (четвертая космическая скорость).

Пример: какую скорость необходимо развить ракете, чтобы стать искусственным спутником Венеры? Заметьте, что ускорение свободного падения Венеры равно , ее радиус 6000 км, а масса – .

Для того чтобы стать искусственным спутником планеты, ракете необходимо достигнуть первой космической скорости.

Сила нормальной реакции опоры – сила, с которой опора или подвес действуют на тело, перпендикулярная поверхности опоры. Вес тела – сила, с которой тело вследствие притяжения к Земле действует на горизонтальную опору или подвес, что удерживает его от свободного падения. Если тело с опорой движутся с ускорением, вес равен: .

Знак зависит от направления ускорения: плюс, если ускорение направлено вверх, и минус, если направлено вниз.

Пример: на столе лежит камень массой 100 г. Чему равна сила реакции опоры и вес тела?

Сила реакции опоры равна силе, действующей на это тело со стороны опоры, то есть силе тяжести и весу тела: .

Невесомость – состояние, при котором тело не действует на опору или подвес. Его вес равен нулю. Невесомость наблюдается, когда тело с опорой движутся с ускорением свободного падения под действием силы всемирного тяготения.

Примеры: невесомость возникает в космических кораблях, когда они двигаются с выключенными двигателями. Также состояние невесомости можно ощутить в начальный момент свободного падения тела в атмосфере, когда сопротивление воздуха ещё невелико. Или в оборвавшемся лифте. На Земле, в экспериментальных целях, создают кратковременное состояние невесомости (до 40 с) при полётах самолёта по параболической (а на самом деле баллистической) траектории.

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