Более 7000 тем.
Современная графика и анимация.
Сценарии написаны так, чтобы школьнику было не только полезно, но и интересно смотреть видео.
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Регистрация необходима для получения доступа к темам с пометкой «Свободный доступ», чтобы попробовать полный функционал Библиотеки. Вы всегда сможете вернуться к истории просмотренных уроков, если нужно будет что-то повторить, и задать вопрос в разделе «Обсуждение».
А ещё в нашей библиотеке работает виртуальный ассистент по школьной программе. Пообщаться с ним можно будет также после регистрации.
Все материалы ИнтернетУрока соответствуют ФГОС РФ. Учебных программ и авторов много, у нас на портале представлена некая усреднённая программа, её сложно привязать к какому-то конкретному учебнику. Ключевые уроки мы создали в нескольких вариантах — по разным программам и так, чтобы одну и ту же тему раскрывали разные учителя с разным подходом.
Все уроки составлены учителями высшей категории и профессиональными авторами. Вы можете ознакомиться с ними здесь.
Абонемент единый. По нему вы получаете доступ ко всем урокам всех классов и предметов, а также к полному функционалу платформы.
До 30 апреля 2026 года действует скидка на абонемент в связи с обновлением платформы.
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Вы можете подключить опцию «Автопродление». В этом случае по окончании оплаченного периода будет происходить автоматическое списание средств с карты и продление оплаченного периода.
Опцию можно в любой момент отключить в личном кабинете. Чтобы снова подключить автопродление (например, после перерыва или летних каникул), нужно вновь произвести оплату с включённой опцией.
До 30 апреля 2026 года действует скидка на абонемент в связи с обновлением платформы.
Видеоуроки
Самый эффективный формат образовательных материалов сегодня — это видео, поэтому изучение новой темы начинается с просмотра видеоурока.
В нашей Библиотеке более 7000 подготовленных нами видеоуроков и конспектов. Любую тему можно повторить столько раз, сколько нужно.
Интерактивные элементы
Тренажёры
Для закрепления пройденного материала во многих уроках есть тренажёры, которые научат применять полученные знания на практике.
Тренажёры интерактивны: дают подсказки в случае ошибок, помогают найти правильные пути решения задач и таким образом закрепить пройденный материал.
Тесты
Тесты помогут проверить степень усвоения пройденной темы и укажут на пробелы в знаниях.
После короткого тестирования в конце урока вы будете знать, хорошо ли поняли тему.
Виртуальный ассистент
Если вам срочно нужен ответ на вопрос по школьной программе, вы в любой момент можете обратиться к нашему виртуальному ассистенту. Он обучен на базе методических конспектов ИнтернетУрока с помощью нейросети YandexGPT.
Диалог с учителем
Вы можете задать вопрос учителю и получить подробное объяснение. Ответ будет дан в течение 1 рабочего дня. Сервис доступен во всех разделах.
Эта форма предназначена для отправки обращений напрямую руководству школы. Вы можете воспользоваться формой, в случае если вы ранее обращались со своим вопросом или предложением в наш контакт-центр и вы по каким-либо причинам посчитали ответ неудовлетворительным или принятые меры — недостаточными.
Чтобы мы могли ознакомиться с историей вашего обращения, пожалуйста, прикрепите к форме скриншот переписки с нашим контакт-центром.
1. Если уроки по предмету идут на каждой неделе
В 1-ом классе необходимо получить:
Во 2–11 классах требуется получить (включая обязательные работы, которые выделены в журнале восклицательным знаком, в расписании – оранжевой рамкой):
Исключение: в IV четверти для 9 и 11 классов – минимум 3 оценки по каждому предмету.
В 9 и 11 классах в конце января - феврале (III четверть) будут проведены обязательные итоговые контрольные работы по русскому языку и математике с использованием системы прокторинга.
2. Если уроки по предмету идут не на каждой неделе.
Для аттестации необходимо выполнить только все обязательные работы (выделены в журнале восклицательным знаком, в расписании – оранжевой рамкой).
Исключения:
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