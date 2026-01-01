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Биология Биология
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А ещё в нашей библиотеке работает виртуальный ассистент по школьной программе. Пообщаться с ним можно будет также после регистрации. 

Какой программе, каким учебникам соответствуют видеоуроки в Библиотеке «ИнтернетУрок»?

Все материалы ИнтернетУрока соответствуют ФГОС РФ. Учебных программ и авторов много, у нас на портале представлена некая усреднённая программа, её сложно привязать к какому-то конкретному учебнику. Ключевые уроки мы создали в нескольких вариантах — по разным программам и так, чтобы одну и ту же тему раскрывали разные учителя с разным подходом. 

Все уроки составлены учителями высшей категории и профессиональными авторами. Вы можете ознакомиться с ними здесь.

400 рублей — это за один предмет/класс? Можно ли купить абонемент на один предмет? На несколько уроков?

Абонемент единый. По нему вы получаете доступ ко всем урокам всех классов и предметов, а также к полному функционалу платформы.

До 30 апреля 2026 года действует скидка на абонемент в связи с обновлением платформы. 

400 рублей — это за один месяц? Можно ли оплатить несколько месяцев сразу? Входят ли в таком случае в оплаченный период летние месяцы (каникулы)? Можно ли платить нерегулярно (делать перерывы)?

На данный момент абонемент можно приобрести только на один месяц. Он будет действовать в течение 30 дней с даты оплаты. За несколько дней до его окончания мы пришлём вам письмо-уведомление. 

Вы можете подключить опцию «Автопродление». В этом случае по окончании оплаченного периода будет происходить автоматическое списание средств с карты и продление оплаченного периода.

Опцию можно в любой момент отключить в личном кабинете. Чтобы снова подключить автопродление (например, после перерыва или летних каникул), нужно вновь произвести оплату с включённой опцией.

До 30 апреля 2026 года действует скидка на абонемент в связи с обновлением платформы. 

Какой функционал есть в уроках Библиотеки?

Видеоуроки

Самый эффективный формат образовательных материалов сегодня — это видео, поэтому изучение новой темы начинается с просмотра видеоурока.

В нашей Библиотеке более 7000 подготовленных нами видеоуроков и конспектов. Любую тему можно повторить столько раз, сколько нужно. 

Интерактивные элементы

  • Ссылки на другие наши уроки, тематические сайты и дополнительные материалы.
  • Разветвления, которые позволяют вам изменить сюжет урока, «попросив» учителя рассказать подробнее о той или иной теме.
  • Текстовые сноски, которые поясняют упомянутые учителем термины и определения.

Тренажёры

Для закрепления пройденного материала во многих уроках есть тренажёры, которые научат применять полученные знания на практике.

Тренажёры интерактивны: дают подсказки в случае ошибок, помогают найти правильные пути решения задач и таким образом закрепить пройденный материал.

Тесты

Тесты помогут проверить степень усвоения пройденной темы и укажут на пробелы в знаниях.
После короткого тестирования в конце урока вы будете знать, хорошо ли поняли тему.

Виртуальный ассистент 

Если вам срочно нужен ответ на вопрос по школьной программе, вы в любой момент можете обратиться к нашему виртуальному ассистенту. Он обучен на базе методических конспектов ИнтернетУрока с помощью нейросети YandexGPT.

Диалог с учителем

Вы можете задать вопрос учителю и получить подробное объяснение. Ответ будет дан в течение 1 рабочего дня. Сервис доступен во всех разделах. 

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1. Если уроки по предмету идут на каждой неделе

В 1-ом классе необходимо получить:

  • I четверть: минимум 4 зачёта по каждому предмету;
  • II четверть: минимум 4 зачёта по каждому предмету;
  • III четверть: минимум 5 зачётов по каждому предмету;
  • IV четверть: минимум 4 зачёта по каждому предмету.

Во 2–11 классах требуется получить (включая обязательные работы, которые выделены в журнале восклицательным знаком, в расписании – оранжевой рамкой):

  • I четверть: минимум 5 оценок по каждому предмету;
  • II четверть: минимум 5 оценок по каждому предмету;
  • III четверть: минимум 7 оценок по каждому предмету;
  • IV четверть: минимум 5 оценок по каждому предмету.

Исключение: в IV четверти для 9 и 11 классов – минимум 3 оценки по каждому предмету.

В 9 и 11 классах в конце января - феврале (III четверть) будут проведены обязательные итоговые контрольные работы по русскому языку и математике с использованием системы прокторинга.

2. Если уроки по предмету идут не на каждой неделе.

Для аттестации необходимо выполнить только все обязательные работы (выделены в журнале восклицательным знаком, в расписании – оранжевой рамкой).

Исключения:

  • Музыка (1 класс). В каждой четверти достаточно получить один «зачёт».
  • ОРКСЭ (4 класс). Необходимый минимум: I четверть - 3 оценки, II четверть - 3 оценки, III четверть - 4 оценки, IV четверть - 2 оценки.
  • Технология (5-9 классы). В каждой четверти достаточно получить одну оценку.
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