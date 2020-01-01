Физика
7 класс 8 класс
Введение
Первоначальные сведения о строении вещества
Взаимодействие тел
- Кинематика
- Равномерное и неравномерное движение. Скорость
- Взаимодействие тел. Сила. Масса
- Виды сил
Давление твердых тел, жидкостей и газов
- Вводный урок по теме: «Давление твердых тел, жидкостей и газов»
- Давление твёрдых тел, жидкостей и газов
- Гидравлический пресс. Сообщающиеся сосуды
- Сила Архимеда. Плавание тел
- Вводный урок по теме: «Давление твердых тел, жидкостей и газов»
Работа, мощность, энергия
- Вводный урок по теме: «Работа, мощность, энергия»
- Работа. Мощность
- Энергия, закон сохранения энергии
- Простые механизмы
- Вводный урок по теме: «Работа, мощность, энергия»