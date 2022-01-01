Курс для школьников, их родителей и учителей

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Математика
Математика
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1 2 3 4 5 6
Алгебра
Алгебра
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7 8 9 10 11 ЕГЭ
Геометрия
Геометрия
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7 8 9 10 11 ЕГЭ
Информатика
Информатика
5 6 7 8 9
Физика
Физика
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7 8 9 10 11 ЕГЭ
Окружающий мир
Окружающий мир
1 2 3 4
Природоведение
Природоведение
5
Биология
Биология
5 6 7 8 9 10 11
География
География
5 6 7 8 9 10
Химия
Химия
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8 9 10 11
Чтение
Чтение
1 2 3 4
Литература
Литература
5 6 7 8 9 10 11
Русский язык
Русский язык
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История России
История России
6 7 8 9 10 11 с/к
Всеобщая история
Всеобщая история
5 6 7 8 9 10 11
Английский язык
Английский язык
2 3 4 5 - 6 7 - 8 9 10 - 11
Обществознание
Обществознание
5 6 7 8 9 10 11
ОРКСЭ
ОРКСЭ
4
ОДНКНР
ОДНКНР
5
Подготовка к школе
Подготовка к школе
0
ОБЖ
ОБЖ
5 6 7 8 9 10 11
Физкультура
Физкультура
1 6 7 10
Математика
Математика
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Алгебра
Алгебра
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Геометрия
Геометрия
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Информатика
Информатика
Физика
Физика
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Окружающий мир
Окружающий мир
Природоведение
Природоведение
Биология
Биология
География
География
Химия
Химия
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Чтение
Чтение
Литература
Литература
Русский язык
Русский язык
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История России
История России
Всеобщая история
Всеобщая история
Английский язык
Английский язык
Обществознание
Обществознание
ОРКСЭ
ОРКСЭ
ОДНКНР
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Подготовка к школе
Подготовка к школе
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ОБЖ
Физкультура
Физкультура
Все предметы
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ЕГЭ
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класс
10
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класс
6
класс
7
класс
8
класс
9
класс
10
класс
11
класс
1
класс
6
класс
7
класс
10
класс
Математика
Математика
Алгебра
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Геометрия
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Окружающий мир
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Природоведение
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Физкультура
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Математика
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Чтение
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Физкультура
Физкультура
Алгебра
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Геометрия
Геометрия
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Физика
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Биология
Биология
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Биология
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Литература
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История России
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Математика
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Английский язык
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Математика
Математика
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Окружающий мир
Окружающий мир
Чтение
Чтение
Русский язык
Русский язык
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Английский язык
Английский язык
Математика
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Окружающий мир
Окружающий мир
Чтение
Чтение
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ОРКСЭ
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Информатика
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Природоведение
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Математика
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Биология
Биология
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История России
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Всеобщая история
Английский язык
Английский язык
Обществознание
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Алгебра
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Геометрия
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Информатика
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Физика
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Биология
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Геометрия
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Информатика
Информатика
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Биология
Биология
География
География
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Литература
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История России
Всеобщая история
Всеобщая история
Английский язык
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Математика
Математика
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Математика
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Мы занимаемся производством видеоуроков с 2008 года. Над каждым уроком работает группа специалистов — от учителей и методистов до художников и режиссеров.
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Часто задаваемые вопросы

Зачем нужна регистрация в библиотеке «ИнтернетУрок»?
Зачем нужна регистрация в библиотеке «ИнтернетУрок»?

Без регистрации на портале InternetUrok.ru пользователь имеет возможность изучать конспекты и просматривать видеоуроки, которые находятся в свободном доступе.
Если же вы пройдёте регистрацию, то получите доступ к дополнительным сервисам: сможете закреплять полученные знания на многочисленных интерактивных тренажёрах и проверять уровень освоения темы на тестах с моментальной обратной связью, задавать вопросы по теме урока нашим учителям, создавать собственные заметки к видеоурокам, добавлять в избранное нужные вам уроки, а также просматривать в личном кабинете историю пройденных тестов и тренажёров, заданных вами вопросов и полученных ответов. 
При этом абонемент приобретать не потребуется, если вас интересуют такие предметы, как биология, география, литература, история России, всеобщая история, обществознание, природоведение, чтение, окружающий мир, английский язык, ОБЖ и информатика.

Какой программе, каким учебникам соответствуют видеоуроки в библиотеке «ИнтернетУрок»?
Какой программе, каким учебникам соответствуют видеоуроки в библиотеке «ИнтернетУрок»?

Все материалы ИнтернетУрока соответствуют ФГОС РФ. Учебных программ и авторов много, у нас на портале представлена некая усреднённая программа, её сложно сориентировать на какой-то конкретный учебник. Ключевые уроки мы создали в несколько вариантах - по разным программам, и чтобы одну и ту же тему раскрывали разные учителя с разным подходом.

Стоимость абонемента 250 руб./мес – это за один предмет/класс? Можно ли купить абонемент на один предмет? На несколько уроков?
Стоимость абонемента 250 руб./мес – это за один предмет/класс? Можно ли купить абонемент на один предмет? На несколько уроков?

Абонемент единый. По нему доступны уроки и сервисы разделов «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Физика», «Химия» и «Русский язык». Оплачивая абонемент, вы получаете доступ ко всем урокам всех классов всех перечисленных предметов на выбранный период, включая день внесения оплаты.

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17. Администрация Сайта имеет право самостоятельно и без предварительного уведомления менять контент Сайта, в том числе транслируемые видеоуроки и условия настоящего Соглашения.

18. Администрация Сайта имеет право в одностороннем порядке менять политику использования своего контента Пользователем и партнерами, в том числе вводить платные Услуги.

Политика в отношении обработки персональных данных

1. Общие положения

Настоящая политика обработки персональных данных составлена в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006. №152-ФЗ «О персональных данных» и определяет порядок обработки персональных данных и меры по обеспечению безопасности персональных данных ЧОУ «Первая народная школа» (далее – Оператор).

1. Оператор ставит своей важнейшей целью и условием осуществления своей деятельности соблюдение прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.

2. Настоящая политика Оператора в отношении обработки персональных данных (далее – Политика) применяется ко всей информации, которую Оператор может получить о посетителях веб-сайта https://home-school.interneturok.ru.

2. Основные понятия, используемые в Политике

1. Автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных данных с помощью средств вычислительной техники;

2. Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных);

3. Веб-сайт – совокупность графических и информационных материалов, а также программ для ЭВМ и баз данных, обеспечивающих их доступность в сети интернет по сетевому адресу https://home-school.interneturok.ru;

4. Информационная система персональных данных — совокупность содержащихся в базах данных персональных данных, и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств;

5. Обезличивание персональных данных — действия, в результате которых невозможно определить без использования дополнительной информации принадлежность персональных данных конкретному Пользователю или иному субъекту персональных данных;

6. Обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных;

7. Оператор – государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными;

8. Персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому Пользователю веб-сайта https://home-school.interneturok.ru;

9. Пользователь – любой посетитель веб-сайта https://home-school.interneturok.ru;

10. Предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц;

11. Распространение персональных данных – любые действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц (передача персональных данных) или на ознакомление с персональными данными неограниченного круга лиц, в том числе обнародование персональных данных в средствах массовой информации, размещение в информационно-телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к персональным данным каким-либо иным способом;

12. Трансграничная передача персональных данных – передача персональных данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому или иностранному юридическому лицу;

13. Уничтожение персональных данных – любые действия, в результате которых персональные данные уничтожаются безвозвратно с невозможностью дальнейшего восстановления содержания персональных данных в информационной системе персональных данных и (или) результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных.

3. Оператор может обрабатывать следующие персональные данные Пользователя

1. Фамилия, имя, отчество;

2. Электронный адрес;

3. Номера телефонов;

4. Также на сайте происходит сбор и обработка обезличенных данных о посетителях (в т.ч. файлов «cookie») с помощью сервисов интернет-статистики (Яндекс Метрика и Гугл Аналитика и других).

5. Вышеперечисленные данные далее по тексту Политики объединены общим понятием Персональные данные.

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1. Цель обработки персональных данных Пользователя — информирование Пользователя посредством отправки электронных писем; предоставление доступа Пользователю к сервисам, информации и/или материалам, содержащимся на веб-сайте.

2. Также Оператор имеет право направлять Пользователю уведомления о новых продуктах и услугах, специальных предложениях и различных событиях. Пользователь всегда может отказаться от получения информационных сообщений, направив Оператору письмо на адрес электронной почты school@interneturok.ru с пометкой «Отказ от уведомлениях о новых продуктах и услугах и специальных предложениях».

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Безопасность персональных данных, которые обрабатываются Оператором, обеспечивается путем реализации правовых, организационных и технических мер, необходимых для выполнения в полном объеме требований действующего законодательства в области защиты персональных данных.

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3. В случае выявления неточностей в персональных данных, Пользователь может актуализировать их самостоятельно, путем направления Оператору уведомление на адрес электронной почты Оператора school@interneturok.ru с пометкой «Актуализация персональных данных».

4. Срок обработки персональных данных является неограниченным. Пользователь может в любой момент отозвать свое согласие на обработку персональных данных, направив Оператору уведомление посредством электронной почты на электронный адрес Оператора school@interneturok.ru с пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных данных».

7. Трансграничная передача персональных данных

1. Оператор до начала осуществления трансграничной передачи персональных данных обязан убедиться в том, что иностранным государством, на территорию которого предполагается осуществлять передачу персональных данных, обеспечивается надежная защита прав субъектов персональных данных.

2. Трансграничная передача персональных данных на территории иностранных государств, не отвечающих вышеуказанным требованиям, может осуществляться только в случае наличия согласия в письменной форме субъекта персональных данных на трансграничную передачу его персональных данных и/или исполнения договора, стороной которого является субъект персональных данных.

8. Заключительные положения

1. Пользователь может получить любые разъяснения по интересующим вопросам, касающимся обработки его персональных данных, обратившись к Оператору с помощью электронной почты school@interneturok.ru.

2. В данном документе будут отражены любые изменения политики обработки персональных данных Оператором. Политика действует бессрочно до замены ее новой версией.

3. Актуальная версия Политики в свободном доступе расположена в сети Интернет по адресу https://home-school.interneturok.ru/policy.

Служба кураторов
Если у вас возник вопрос по процессу обучения или необходима техническая помощь, вы всегда можете обратиться в службу кураторов (услуга бесплатна):
Школа InternetUrok.ru
8 (800) 775 4121 бесплатно по России
Школа InternetUrok.ru
school@interneturok.ru ответим за 1 раб. день
+7 (495) 255 3074 дополнительный номер
Персональный наставник – это индивидуальный помощник ученика и его родителей в решении любых учебных вопросов:
  • еженедельно анализирует успеваемость и активность ученика (текущие оценки, выполненные и пропущенные домашние задания, письма учителям);
  • консультируется с учителями в случае необходимости;
  • созванивается с учеником каждую неделю, обсуждает его успехи и возникающие в процессе обучения трудности, дает необходимые рекомендации;
  • связывается с родителями по телефону/электронной почте 1 раз в неделю, предоставляет им подробный отчет об успеваемости и активности ученика, обсуждает с ними результаты общения с учеником и учителями, дает необходимые рекомендации по учебной ситуации.
Услуга «Персональный наставник» – платная, ее стоимость составляет 2400 рублей в месяц.
12 месяцев в году
Начать заниматься и получать онлайн образование можно в любое время года.
Все учебные материалы (видеоуроки, записи онлайн-консультаций, конспекты, тесты, тренажеры) доступны 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году.
Заниматься можно в любом месте, где есть Интернет: дома, в гостях, на даче, в поездке и т.д. Можно скачать видеоуроки и другие материалы, используя сервис «Флешка InternetUrok» и заниматься без доступа к Интернету.
Можно самостоятельно выбрать удобное время и темп просмотра видеоуроков, а также время выполнения домашнего задания.
В течение учебного года с сентября по май проверка домашних заданий и выставление оценок осуществляется в течение 1 часа*, также есть возможность задавать вопросы учителю и получать ответ в течение 15 минут (пн.-пт.: 10:00-18:00 мск). Онлайн-консультации проводятся в соответствии с расписанием.
С 1 сентября 2018 года мы переходим на режим «круглосуточно и без выходных» по ряду ключевых предметов: математика (алгебра, геометрия), русский язык и литература, английский язык. Вопрос учителю можно будет задать в любое удобное для вас время и в течение 15 минут получить ответ.
В летний период проверка домашних заданий и отправка ответов на вопросы осуществляется в течение трех дней.
* В конце четверти сроки проверки домашних заданий могут увеличиваться.