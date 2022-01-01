Курс для школьников, их родителей и учителей

Начать заниматься и получать онлайн образование можно в любое время года.

Все учебные материалы (видеоуроки, записи онлайн-консультаций, конспекты, тесты, тренажеры) доступны 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году.

Заниматься можно в любом месте, где есть Интернет: дома, в гостях, на даче, в поездке и т.д. Можно скачать видеоуроки и другие материалы, используя сервис «Флешка InternetUrok» и заниматься без доступа к Интернету.

Можно самостоятельно выбрать удобное время и темп просмотра видеоуроков, а также время выполнения домашнего задания.

В течение учебного года с сентября по май проверка домашних заданий и выставление оценок осуществляется в течение 1 часа*, также есть возможность задавать вопросы учителю и получать ответ в течение 15 минут (пн.-пт.: 10:00-18:00 мск). Онлайн-консультации проводятся в соответствии с расписанием.

С 1 сентября 2018 года мы переходим на режим «круглосуточно и без выходных» по ряду ключевых предметов: математика (алгебра, геометрия), русский язык и литература, английский язык. Вопрос учителю можно будет задать в любое удобное для вас время и в течение 15 минут получить ответ.

В летний период проверка домашних заданий и отправка ответов на вопросы осуществляется в течение трех дней.