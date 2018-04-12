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12.04.2018 Тотальный диктант. 2 комментариев

В субботу пройдёт один из праздников русского языка – Тотальный диктант.  

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02.04.2018 InternetUrok в борьбе за премию "Семейное образование"! 13 комментариев

Дорогие друзья, нам нужен ваш голос!

InternetUrok.ru участвует в борьбе за победу в премии "Семейное образование" в двух номинациях:

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17.01.2018 Нововведения на сайте. 5 комментариев

Дорогие пользователи!

Мы оптимизировали портал InternetUrok.ru под мобильные устройства, и теперь на смартфонах и планшетах вам будет удобно работать с сайтом и просматривать все учебные материалы.

Как следствие, в ближайшее время могут возникать технические неполадки. Просим сообщать нам об этом: мы будем оперативно их устранять

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16.11.2016 InternetUrok в финале премии "Семейное образование" 72 комментариев

Проголосуй за InternetUrok в финале премии "Семейное образование"!

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06.10.2016 Что такое семейное обучение и в чем заключаются его преимущества? 0 комментариев

Все больше детей и родителей делают выбор в пользу семейного обучения. Из статьи вы узнаете, как можно организовать семейное образование и в чем заключаются его преимущества.

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19.09.2016 Выступление руководителя проекта InternetUrok.ru на форуме “Живая Классика” 0 комментариев

Дорогие друзья!

Рады сообщить, что с 24 по 26 сентября в Санкт-Петербурге пройдет форум кураторов проекта «Живая Классика».

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01.09.2016 С Новым годом! Учебным! 5 комментариев

InternetUrok ждет вас!

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08.08.2016 Результаты ЕГЭ 2016: Обзор, статистика, будущее 1 комментариев

Результаты ЕГЭ за 2016 год. Основные сложности экзаменов, статистика, неоднозначные моменты. Чего следует ждать от экзаменов в следующем году? Советы будущим выпускникам.

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01.09.2014 C 1 Сентября! 25 комментариев

Дорогие наши учителя, ученики и их родители! От всей души поздравляем вас с этим прекрасным осенним праздником, 1 Сентября! Желаем успехов в новом учебном году, больших открытий и побед!

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26.03.2014 Приглашаем старшеклассников! 12 комментариев

Уважаемые учащиеся старших классов и их родители! 

С 1 апреля 2014 года портал InternetUrok.ru открывает экспериментальный курс подготовки к ЕГЭ. Мы решили начать с наиболее сложных тем алгебры и предлагаем вам стать участниками пилотного проекта. 

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