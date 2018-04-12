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Мы оптимизировали портал InternetUrok.ru под мобильные устройства, и теперь на смартфонах и планшетах вам будет удобно работать с сайтом и просматривать все учебные материалы.

Как следствие, в ближайшее время могут возникать технические неполадки. Просим сообщать нам об этом: мы будем оперативно их устранять