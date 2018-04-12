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В субботу пройдёт один из праздников русского языка – Тотальный диктант.
Дорогие друзья, нам нужен ваш голос!
InternetUrok.ru участвует в борьбе за победу в премии "Семейное образование" в двух номинациях:
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Мы оптимизировали портал InternetUrok.ru под мобильные устройства, и теперь на смартфонах и планшетах вам будет удобно работать с сайтом и просматривать все учебные материалы.
Как следствие, в ближайшее время могут возникать технические неполадки. Просим сообщать нам об этом: мы будем оперативно их устранять
Проголосуй за InternetUrok в финале премии "Семейное образование"!
Все больше детей и родителей делают выбор в пользу семейного обучения. Из статьи вы узнаете, как можно организовать семейное образование и в чем заключаются его преимущества.
Дорогие друзья!
Рады сообщить, что с 24 по 26 сентября в Санкт-Петербурге пройдет форум кураторов проекта «Живая Классика».
InternetUrok ждет вас!
Результаты ЕГЭ за 2016 год. Основные сложности экзаменов, статистика, неоднозначные моменты. Чего следует ждать от экзаменов в следующем году? Советы будущим выпускникам.
Дорогие наши учителя, ученики и их родители! От всей души поздравляем вас с этим прекрасным осенним праздником, 1 Сентября! Желаем успехов в новом учебном году, больших открытий и побед!
Уважаемые учащиеся старших классов и их родители!
С 1 апреля 2014 года портал InternetUrok.ru открывает экспериментальный курс подготовки к ЕГЭ. Мы решили начать с наиболее сложных тем алгебры и предлагаем вам стать участниками пилотного проекта.